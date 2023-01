Se le preguntó al presidente cómo procedería el gobierno mexicano frente a esta petición ya que el canciller Marcelo Ebrard desde ayer comentó que sería difícil intervenir ya que Guzmán Loera está cumpliendo una sentencia en la unión americana.

Al respecto, mencionó que, aunque respeta esa postura, es necesario verificar si el gobierno mexicano puede intervenir.

«Nada más hay que ver si procede, no procede, si tenemos como lo menciona Marcelo nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar», puntualizó.

Con Información de Comunicado