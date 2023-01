El mandatario federal rechazó que la presencia de los elementos de la Guardia Nacional obedezca a la militarización como señala la oposición, «es ayudar entonces militarización, bájenle».

Reveló que existen denuncias en la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGCDMX) por los accidentes en el Sistema de Transporte Colectivo por sabotaje y por los llamados «episodios anormales» señalados por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que no puede dar detalle de las denuncias presentadas ante la fiscalía local.

«Se está haciendo la investigación, lo otro no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada porque si hay denuncias por los accidentes que ha habido. Entonces es la fiscalía la que tiene este caso, estos casos», indicó.

López Obrador explicó que los elementos de la Guardia Nacional también realizarán tareas de investigación para evitar futuros accidentes y garantizar la seguridad de los pasajeros.

«Es una acción preventiva básicamente y esto va acompañado pues de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico de la situación, de los talleres, las vías, los equipos, todo, todo», afirmó.

Además presentó el resultado de una encuesta a los usuarios en la que el 79 por ciento avalaba la presencia de ese cuerpo de seguridad. Es estudio fue efectuado a cuatro mil cuatro personas fue proyectada por el vocero de la República, Jesús Ramírez, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador defendía el despliegue de la Guardia.

“¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la presencia de la Guardia Nacional en el Metro?”, se preguntó a la gente. El 79 por ciento se dijo a favor.

Desde ayer, 6 mil 60 elementos de la Guardia Nacional tomaron a partir de las 14 horas la vigilancia en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, ante los accidentes en los últimos meses.

El anuncio fue dado en Palacio Nacional por la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, quien justificó que es para evitar que sigan ocurriendo “episodios fuera de lo normal”.

Con Información de Comunicado