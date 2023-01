México.-Si de por si el hecho de visitar a un ginecólogo puede representar un poco de pena para las mujeres por el tema del pudor, esto se puede agravar e incluso te puede volver viral si a esto se le suma el hecho de que la persona que te atenderá es tu expareja, tal y como le sucedió a esta chica que no dudó en compartir su experiencia a través de la plataforma de videos cortos de TikTok.

Y es que tan poco común es lo que le sucedió a esta joven bajo el nombre de usuaria de Katthy Liz, que hasta ahora la grabación de cerca de tres minutos la supera el millón y medio de reproducciones, además de que ha generado diversos comentarios al respecto de lo sucedido, pero si quieres saber cómo se dio este incómodo reencuentro aquí te lo contamos.

Quizá te preguntas cómo es posible que la joven no supiera que sería atendida por su expareja e incluso pienses que todo fue planeado.

Lo cierto es que la joven de origen peruano narra que ella tiene un ginecólogo de cabecera, pero que en dicho momento este se encontraba de vacaciones, por lo que al presentarse a consulta simplemente supo que la esperaría un suplente sin saber más.

Fue entonces que al llegar a la cita, Liz se percató que quien se encontraba atendiendo a las pacientes era su antiguo compañero de vida y es que no pudo oponerse a que el hombre la revisara, pues su revisión derivaba de la solicitud de unos exámenes preoperatorios, para un procedimiento que le realizarían, por lo que era primordial la realización de un chequeo completo.

Cabe puntualizar que la madurez emocional de la joven le permitió que no le importara quien sería la persona que la atendería, siempre que pudiera realizar sus exámenes completos, aunque si le causó sorpresa ver nuevamente al sujeto después de entre ocho y diez años de no tener ningún contacto a lo que afirmó “y lo peor de todo es que me tenían que tomar una prueba y tenía que estar con todas las patas así (abiertas)”.

