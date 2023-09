México.-Un hombre de 27 años fue golpeado por el dueño del apartamento en donde vive luego de que se atrasó con el pago de la renta por dos semanas, hecho que lo dejó sin un ojo, esto, en La Falda, ciudad de la cadena montañosa Sierras de Córdoba, en Argentina.

Se trata de Federico Zárate, quien alrededor de las 07:00 horas se levantó de su cama después de haber oído fuertes golpes en la puerta, y cuando la abrió, estaba el dueño del apartamento con su esposa esperando amenazantes. El propietario apuntó con una pistola a la cabeza del inquilino y le dio un culetazo en el ojo.

“Me quería matar (…) Esa mañana tocaron la puerta muy fuerte, me levanté y veo a Enrique junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya porque me había atrasado dos semanas con el alquiler”, explicó la víctima.

Zárate recibió casi 30 puntos de sutura e incluso perdió su ojo derecho tras la agresión del propietario del apartamento.

“Habíamos discutido porque me había atrasado un par de semanas con el pago. Pero jamás pensé que me iba a atacar así. Entró sacado al departamento, me quería matar. Me apuntó con el arma, me gritaba y me pegaba en el pecho buscando una reacción”, detalló Zárate.

Mientras el inquilino discutía con el propietario, antes de ser golpeado, corrió hacia su habitación para buscar su teléfono y comenzar a grabar, pero esto hizo enojar más al agresor, por lo que le apuntó con el arma, le golpeó el ojo con la culata y le quitó su celular.

Después del ataque, el propietario, de nombre Enrique Herrero, junto a su pareja, escaparon del lugar, mientras que la víctima fue llevada al Hospital Córdoba, en donde le hicieron una cirugía.

Tras cuatro horas de operación, los doctores trataron de recomponer su ojo, pero después de 26 puntos de sutura, le advirtieron que no volvería a recuperar la visión de ese lado.

“Me operaron, pero desde un primer momento me dijeron que la vista de ese ojo la iba a perder. Y la perdí, ese ojo no sirve más”, aseguró Zárate.

El hombre hizo una denuncia contra el dueño del lugar, por lo que la policía realizó un allanamiento en la vivienda en la que vivía el agresor, en donde se encontraron armas de fuego, pero no logró ser detenido y está siendo buscado por las autoridades. Mientras que Zárate no puedo recuperar sus pertenencias, ya que cuando regresó, cambiaron la cerradura de su apartamento.

