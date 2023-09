México. – Un hombre evitó ser multado y detenido al sobornar a policías por orinar en la vía pública en la zona Rosa de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes a las 01:00 horas sobre la calle Londres en su Cruce con Niza en la Colonia Juárez, donde se ubican hoteles y locales comerciales.

La unidad policiaca número MX-074-D2 era tripulada por dos oficiales, quienes detuvieron su marcha al observar a un hombre afuera de su vehículo compacto en color rojo haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle.

Tras lo ocurrido, descendieron de la unidad y abordaron al hombre para cuestionarlo sobre su comportamiento, detallando que procederían a multarlo y llevárselo detenido por cometer esta falta.

Ante tal situación, el hombre negó haber orinado sobre la vía pública, argumentando que solo se había estacionado junto a las jardineras y únicamente se había bajado de su automóvil.

Ya que el sujeto mostró una actitud a la defensiva y los uniformados seguían abordándolo por los hechos, la situación subió de tono, uno de los oficiales comenzó a gritarle con palabras altisonantes.

“Oye, fíjate bien, ¿qué de qué? A mí no me vas a gritar cabrón (dijo el oficial), no te estoy gritando (dijo el hombre), si no te parto tu pinche madre (dijo el oficial)”, discusión entre el joven y el policía.

Posteriormente, el sujeto le dijo al oficial que no estaba haciendo nada ni cometiendo ninguna falta, pero el oficial continuaba señalándolo como culpable.

“Eres un descarado, estabas ahí, parado, orinando (dijo el oficial), yo no estaba orinando (dijo el joven), ¿entonces que estabas haciendo? (Cuestionó el oficial)”, continuaban con la discusión.

En el video se observa cómo el hombre está con los dos oficiales y uno de ellos tiene unas esposas en la mano y posteriormente se aproxima a la unidad y habla por radiofrecuencia informando sobre lo ocurrido.

Asimismo, se aprecia que el hombre era acompañado por una mujer, quien se mostraba nerviosa por lo que estaba sucediendo y después de unos minutos comenzó a entablar una conversación con otro de los oficiales.

Tras unos minutos de discusión, el sujeto le dice al oficial que le haga ‘el paro’, posteriormente el hombre se acerca con la mujer que lo acompañaba y se aprecia como saca efectivo de su bolsa y se lo entrega al hombre.

Acto seguido, el sujeto se aproxima a uno de los oficiales, conversan unos segundos, y le da la mano en señal de despedida entregándole el dinero.

Posteriormente, tras recibir el soborno, los oficiales se suben a su unidad y se retiran, asimismo el hombre y la mujer se suben a su automóvil.

Con Información de Comunicado