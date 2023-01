«Afortunadamente, hay una calma en estas últimas horas. Hablé con el gobernador y él me menciona que no hay grupos armados en Sinaloa, en bloqueos, que ya están quitando desde ayer todos los carros que fueron incendiados y utilizados para bloquear calles, precisamente en toda la ciudad, lo que me dijo hoy en la mañana», indicó López Obrador.

Con información de Informador