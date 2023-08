México.-La usuaria de TikTok Lupana Cano, quien asegura que trabaja como cajera en una tienda de conveniencia, compartió su mala experiencia porque un consumidor pagó con un billete falso.

En un video en esa red social, la influencer que aparece con la cuenta @DuaLupita mostró el billete que de un lado dice que es de 500 pesos, y del otro señala que es de 10.

La anécdota, contó, provocó las burlas de sus compañeros, también cajeros de Oxxo.

“Oigan, estoy haciendo un corte y estos se están riendo de mí por tonta que soy. Alguien me dio este billete. ¡No manchen! ¿Esto qué es? ¿Son 520? ¿O son 20 pesos o 500?”, dijo y luego le preguntó a su compañera cuánto dinero le falta en el corte de caja.

“Bueno, a mi me va a faltar tan solo 20 pesos en el corte, pero mira. Voy a pagar 20 y me voy a quedar con este de recuerdo. Pero, este, no sean así, chequen bien el billete”, dijo, tras mostrar el ticket de compra de quien la estafó.

El caso presuntamente ocurrió en Monterrey, Nuevo León. El video ya suma más de 8 millones de vistas.

El 3 de abril pasado, un joven compartió la fotografía de un billete de 120 pesos que salió de un cajero automático de Ciudad del Carmen, Campeche. También era falso.

El billete tenía la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz. En una esquina muestra el número 100 y en la otra, el 20.

Con Información de Comunicado