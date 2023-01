Laval Ávila, aclaró que en ningún momento ofendieron alguna vez a la familia Claudio, resaltando que su suegra nunca fue al Ministerio Público a insultar a los demás y sobre todo a realizar actos de soborno.

“Mi suegra en ningún momento estuvo en el MP, mi suegra no ha acudido a ninguna instancia, mi suegra no ha tenido contacto con nadie eso no es real”, explicó.