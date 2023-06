México.-Luego que muriera tras una larga agonía, Benito como decidieron llamar al lomito que fue arrojado a un cazo con manteca hirviendo en Tecámac, autoridades le practicaron la necropsia y los resultados permitirían fincarle una pena mayor a su agresor.

Jaqueline Vaca de la organización Peludos Desamparados, quienes presentaron una denuncia por el maltrato del perrito indicó que este lunes se le practicó la necropsia a Benito que tuvo varias horas de agonía.

“No lo sacaron muerto del cazo, estaba vivo, lógicamente gravemente herido, el perrito estuvo agonizando muchísimas horas. Es un pueblo, es domingo, no encuentran veterinario a la vez no tenía dueños, no hay los recursos necesarios para moverse y ver quién podría auxiliarlo, el perro agoniza, atrás de la carnicería, horas y horas lo dejan solito”, detalló.

Mencionó que por la agonía que tuvo, los resultados de la necropsia ayudarían en la pena al sujeto, “todo depende de los resultados de la necropsia y hay un apartado en la ley donde indica que el perro agonizó con dolo, alcanzaría hasta seis años de prisión y con ello ya no alcanzaría fianza”.

Hasta el momento el cuerpo de Benito, que era un cachorro de entre seis a siete meses está a resguardo de Peludos Desamparados en espera de las indicaciones de la Fiscalía para poder incinerarlo.

“Ya tenemos contratado el servicio de incineraron nada más estamos esperando el oficio para que ya pasen por él y sea incinerado con recuperación de cenizas”.

Jaqueline Vaca lamentó que el maltrato a animales y muerte de los mismos con saña, se ha incrementado y en algunos casos como en la Ciudad de México ya no pueden las asociaciones presentar denuncia y en el estado los casos se minimizan.

“Una reforma en la Ciudad de México les prohíbe a las asociaciones levantar una denuncia contra maltrato animal, acaba de ser aprobada. En el Estado de México nos hemos encontrado en todos los ministerios públicos pues un gran muro donde el ministerio público te pregunta que denuncias, maltrato animal, te deja hasta el final porque adelante hay delitos más graves.

Por lo que hoy solo piden ayuden a difundir para castigar al responsable.

“Que nos ayuden hacer viral este caso, este video, Benito era un cachorrito inocente que no merecía lo que ocurrió él solo tenía hambre y se dirigió a este lugar para poder llevar algo de comida a su cuerpecito y encontró la muerte, yo les pido que difundan el #JusticiaParaBenito para que se haga viral”.