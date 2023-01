México.-Las infidelidades son dolorosas, pero ver al amado o amada con otra persona es quebrantador. Esto sucedió con una mujer que encontró a su esposo abrazado de la ‘amante’ arriba de una camioneta y publicó el video que se volvió viral.

En un video que circula en Tiktok se observa a una mujer caminar a hurtadillas al costado de una camioneta pick-up, en la cual se encuentra su esposo abrazando a la supuesta ‘amante’, sentada en la caja del vehículo.

La esposa del hombre casado se mantiene firme, hasta encarar y grabar a los culpables de la infidelidad: su esposo, quien viste una camiseta blanca y sandalias, así como la presunta amante, que usa lentes oscuros.

Cuando la ‘amante’ en la camioneta se da cuenta que la esposa los está grabando. Ante esto, le dice algo en voz baja al hombre casado y se separan rápidamente, tras estar abrazados. Una canción del ‘Gallo de oro’, Valentín Elizalde, suena a todo volumen, lo cual aumenta la incomodidad entre los tres personajes presentes en el video.

El esposo, al ver que fue captado in fraganti con la supuesta amante, se queda inerte, pero de un momento a otro decide reaccionar de la manera más tranquila y aparentar que no sucede nada inmoral. Por lo cual, saluda a su esposa, mientras lo graba.

“Así te quería agarrar”, contesta la esposa ante el saludo de su marido.

Reacción del esposo con amante en camioneta

Tras encontrar a su esposo abradado de la ‘amante’ arriba de la camioneta, la mujer publicó una conversación donde el acusado de infidelidad explica qué sucedió en la bochornosa escena del video.

“Discúlpame, pero no me he metido con ella, ni lo haré. Estábamos hablando y no me agarraste besando a nadie, ni en la cama con nadie, solo fue un abrazo, pero está bien. No te preocupes”, envió por mensaje.

Finalmente, el esposo ve que sus explicaciones no convencen a su compañera de vida para que lo deje regresar, después de ser captado con la ‘amante’ arriba de la camioneta. Por lo cual, le pide que le deje unas botas de trabajo, pues solo viste unas sandalias.

“Me quedé con las puras chanclas y ‘rompidas’. Tendré que comprar todo. Tú no las ocupabas, pero está bien. Gracias, Hay que echarle ganas, no hay más que hacer”, escribió el esposo infiel capturado con la amante en la camioneta.

