“La calumnia cuando mancha, tiza… pero fíjense que eso ya no es del todo exacto, y yo sostengo que ese truco no funciona, porque ahora si hay posibilidad de réplica, y puedo llamarles manipuladores y mentirosos, 50 mil veces, antes no había posibilidad, entonces si funcionaba de que pegaban el golpe”, afirmó.

