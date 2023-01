México.-Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN) destruyeron seis campamentos donde presuntos sicarios de “Los Chapitos” vigilaban las actividades de la patrulla fronteriza entre los estados de Sonora, México, y Arizona, Estados Unidos.

Uno de los campamentos estaba ocupado por los supuestos integrantes de “Los Chapitos” que dispararon contra un dron de las autoridades estadounidenses que laboraban en la zona, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

Los sujetos armados se encontraban en el campamento localizado en el municipio de Sáric, a solo unos metros del muro fronterizo entre ambos países. Los otros fueron ubicados en el desierto de Altar y Tubutama.

En el lugar, las Fuerzas Armadas hallaron alimentos, cobijas, ropa, binoculares, radios y un arma AK47, mejor conocida como cuerno de chivo.

Los militares se encontraban realizando patrullajes y operativos sobre el ejido Los Adobes, cuando encontraron el lugar donde se resguardaban y trabajaban integrantes del grupo de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El descubrimiento y la destrucción fueron gracias a un video que compartió el periodista estadounidense Jaeson Jones, en el que se ven hombres armados sobre la cima de una montaña, pero hasta el momento no se reportan personas detenidas.

El periodista compartió un video tomado por una empresa privada en el que relata que en la frontera existe un cuartel de “Los Chapitos” a 300 metros de Arizona, donde se observa a personas armadas.

EXCLUSIVE – SINALOA Cartel base 300 meters from Border. Sicarios shooting at U.S. drone. pic.twitter.com/UMo9QuLEnS

— Jaeson Jones (@jaeson_jones) January 16, 2023