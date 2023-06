México.-Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que ya recibe la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, programa emblemático de su gobierno.

Después de que se dio a conocer la declaración patrimonial de López Obrador, en donde se observa una percepción de 19 mil 310 pesos en el año declarado (2022), trascendió que este dinero, corresponde a la pensión antes mencionada.

“Es cierto ya la recibo, porque ya me corresponde”, mandatario federal señaló en conferencia ‘mañanera’.

“Aquí aprovecho aclarar de que, el apoyo a los adultos mayores es universal, es decir, es a todos los adultos mayores”, añadió.

El jefe del Ejecutivo reiteró que no recibirá la pensión vitalicia a la que tenían derechos los presidentes salientes de México.

“Yo no puedo decir, yo no lo recibo, a mi va a ayudar, porque yo no voy a recibir pensión del gobierno, como recibían los anteriores presidentes”, informó.

“Voy a reunir mis tiempos de trabajo, para recibir mi pensión del ISSSTE que tiene un tope, y de eso voy a vivir porque no soy millonario, porque nunca he tenido en mi vida de acumular riqueza”, detalló sin ofender.

AMLO aseguró que es su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien le administra el dinero y le da “para lo que necesita”.