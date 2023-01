“La respuesta que obtuve por parte de la encargada es: ‘No fue para tanto’. En tanto la gerente de la sucursal vía telefónica me dijo que era MI RESPONSABILIDAD haber pedido ayuda y como no lo hice en el momento, la empresa no se haría responsable de nada”, relató.

La mujer señaló que ni la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ni la Fiscalía de Nuevo León han podido auxiliarla.

“Denuncié en PROFECO y no procede ya que no se trata de un asunto de «consumo». Intenté poner la denuncia en la Fiscalía del estado y tampoco aplica porque no es algo penal. Debo acudir ante un juzgado a poner una demanda civil y pagar los servicios de un abogado para que lleve mi caso”, dijo.

La denunciante, quien denotó cierto fastidio por todo el proceso vivido, dejó entrever que podría dejar de insistir, pero con el temor de sufrir más problemas de salud porque los doctores no descartaron que haya sido víctima de una lesión mayor, por ejemplo , que haya sufrido una hernia.

Con Información de Comunicado