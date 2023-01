«Mañana vamos a tener el informe de seguridad, lo único que hubo sobre la detención de Ovidio fue una pregunta que quedó inconclusa que no fue culpa del presidente Biden, sino que me llevó mucho tiempo y ya ven que no hablo de corrido», dijo López Obrador.

«Hubo una especie de acuerdo (para que hubiera tres preguntas) que Sara Pablo (Radio Fórmula) hiciera la pregunta y planteó lo de Ovidio y no le dio tiempo al presidente Biden de responder, ya se había acabado el tiempo y hacía mucho frío», dijo.