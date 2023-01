«Yo los invito a que en verdad actúen en plena conciencia y que no salga como esto que el día de mañana los malos son los policías por no aplicar la ley o la fuerza y si aplican la fuerza estamos hablando de que violaron derechos humanos. Es un tema de conciencia, de sociedad, las fiestas son para una sana convivencia, para conservar las tradiciones pero no para caer en desmanes», mencionó el Gobernador.

El titular del Ejecutivo afirmó que su gobierno está preparado para cuidar la integridad de las familias, pues aseguró que la mayoría prefieren vivir en paz y actuar con responsabilidad, a diferencia de quienes promovieron una guerra de cohetones sin medir las consecuencias de sus actos.

«Vemos una escena en donde la sociedad ataca a la policía estatal, a la policía municipal, que lo único que fue a hacer fue decirles oigan: ‘Cuidado con esto porque pueden lastimarse, puede haber heridos, puede haber pérdida de miembros de cuerpo, puede haber hasta muertos».