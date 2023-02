México.-No todos los espacios son seguros para realizar ningún tipo de trabajo, y precisamente eso lo comprobó hoy el influencer HotSpanish conocido como el millonario, quien se caracteriza por hacer retos con las personas que visitan las plazas comerciales.

Aunque en ocasiones, algunos de sus contenidos son regalar dinero a quienes necesitan apoyo económico.

En el video que compartió hace unos momentos se ve que está en una vías del tren, una zona que visiblemente está muy solitaria, y al parecer, un hombre en situación de calle sería la beneficiada.

Sin embargo, las siguientes imágenes son las del tiktoker hablando con un oficial pidiendo apoyo, ya que en el lugar donde estaba iniciando su video, señala, un hombre le quitó 12 mil pesos.

Aclara que la persona que se ve en su grabación no es quien le asaltó. A pesar de regresar al lugar acompañado de su esposa y con el apoyo de una patrulla, al parecer no encontró a quien cometió el ilicito.

Finalmente, HotSpanish lamentó que a pesar de la intención de ayudar a algunas personas, no todos tienen buenas intenciones.

«Una de las cosas por las que yo no he pensado en tener seguridad es porque yo digo, yo ayudo a las personas, por ejemplo, yo quería alivianar a alguien, tener una buena experiencia; que hagan algo bonito, por el por qué están así; pero uno no puede estar bine con todas las personas; no sabemos las intenciones que puedan tener algunos», lamentó el millonario.

