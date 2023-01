“No, no. Quizá a algunos, uno, dos o tres. La mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Aquí lo estamos viendo, lo que predomina, lo que impera es que solo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia”.

El mandatario aseguró que tiene comunicación con la nueva ministra presidenta, Norma Piña, pues aclaró que hay trabajo conjunto en el que está de por medio el interés general; sin embargo, descartó que próximamente vayan a tener una reunión.

“Ahora no, no tenemos ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo a tratar”.

Sobre la situación que se vive en Perú, el mandatario consideró necesario mantener la demanda internacional para que regrese la democracia a ese país, al acusar la inacción de organismos como la ONU y la Organización de Estados Americanos.

