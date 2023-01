En Temixco, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó cuando un médico de Morelos le salvó la vida tras el infarto que sufrió y confesó que al especialista “no le simpatiza”.

ADVERTISEMENT

En el evento sobre el Plan Nacional de Salud IMSS Bienestar desde Temixco, AMLO refirió que su ahora médico particular es de pensamiento “muy conservador”, pero el día que sufrió el infarto, como se trataba de una urgencia, tuvo que atenderlo pese a que no compartiera su manera de pensar.

López Obrador señaló que si bien antes es posible que no le “cayera bien” a su médico, actulmente son grandes amigos.

“Fíjense, como todos los médicos, la mayoría casi. Todos son muy humanos, yo creo que ahora es mi gran amigo como no lo voy a querer como dice nuestro equipo. Era muy conservador mi médico, pero como era una urgencia ‘ni modo, lo tengo que atender a este’. Nunca le he preguntado y ni se va a enterar, porque aquí no somos comunicativos, creo que no le simpatizábamos nosotros antes y él me salvó la vida”

ADVERTISEMENT

AMLO

AMLO relata cómo fue que estuvo a punto de morir de un infarto

AMLO contó cuando en el año 2013 padeció un fuerte infarto que lo tuvo al borde de la muerte, pero su médico de Morelos le salvó la vida.

El presidente detalló que tras sufrir el infarto fue trasladado de inmediato a un hospital, donde fue atendido por el médico intervencionista Patricio Ortiz, quien le quitó un coágulo en la arteria principal del corazón.

“Ya la tenía 90% cerrada”, apuntó.

“Fíjense, yo estoy aquí hablándoles. Estoy contándolo, porque un médico de Morelos me salvó la vida. Porque padecí de un infarto muy fuerte y me llevaron a un hospital. Ahí un médico de Morelos, Patricio Ortiz, intervencionista, me quitó un coágulo en la arteria principal del corazón. Ya la tenía como 90% cerrada completamente”

AMLO

De esta manera, AMLO aseguró que seguirá apoyando al sector salud “y en todo lo relacionado con infartos”.

Explicó que para atender a pacientes de infartos, no sólo se requieren cardiólogos, sino también médicos intervencionistas para poder brindar una atención rápida y poder salvarle la vida a las personas.

“Imagínense, si uno tiene un infarto en un pueblo no aguanta uno a llegar a un hospital donde se pueda hacer una operación, una operación o intervencionismo como el que a mí me hicieron y me salvó la vida”, agregó.

Afirmó que se ha avanzado en este propósito en cuatro áreas fundamentales:

rehabilitación y equipamiento de instalaciones en hospitales y centros de salud

abasto suficiente de medicamentos

contratación de personal médico, principalmente de especialistas

regularización los trabajadores