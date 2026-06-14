Ciudad Juárez, Chihuahua.- El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, llevó a cabo una gira de trabajo en Ciudad Juárez, donde sostuvo encuentros con ciudadanos, deportistas y comerciantes de distintos sectores de la ciudad.

Como parte de su visita, el edil acompañó a corredores que realizaban actividades físicas sobre la avenida 4 Siglos, espacio donde aprovechó para conversar con los participantes y conocer sus inquietudes relacionadas con el deporte, la movilidad y los espacios públicos.

Posteriormente, Bonilla recorrió el área del tianguis La Lucero y zonas aledañas, donde dialogó con comerciantes y locatarios sobre las condiciones económicas del sector, así como los retos que enfrentan en sus actividades diarias. Durante el recorrido, escuchó planteamientos y opiniones de quienes desarrollan sus negocios en este importante punto comercial de la ciudad.

La gira también permitió el acercamiento con residentes del sector, quienes expresaron diversas necesidades y propuestas relacionadas con servicios públicos, seguridad e infraestructura urbana. El alcalde destacó la importancia de mantener contacto directo con la ciudadanía para conocer de primera mano las problemáticas que enfrentan las comunidades.

La visita forma parte de las actividades que Marco Bonilla ha realizado en distintos municipios del estado, con el objetivo de fortalecer el diálogo con diversos sectores de la población y atender inquietudes planteadas por los habitantes.