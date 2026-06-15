Ciudad de México, Ciudad de México.- El futbol se ha convertido en una de las principales herramientas para que las marcas conecten con nuevas generaciones de consumidores, y bajo esa premisa, LEGO presentó LEGO Editions, una línea de productos que lleva figuras, momentos y símbolos del deporte más popular del mundo al universo de sus característicos ladrillos.

La colección incluye sets inspirados en reconocidos futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, además de modelos del trofeo de la Copa Mundial y un balón construido completamente con piezas LEGO. De acuerdo con directivos de la compañía, esta iniciativa forma parte de una estrategia enfocada en los llamados “puntos de pasión”, intereses capaces de reunir a millones de personas alrededor de actividades como el deporte, el automovilismo y los videojuegos.

César Redruejo, director general de LEGO Latinoamérica, explicó que el futbol comparte valores fundamentales con la marca, entre ellos la creatividad, el trabajo en equipo y la perseverancia, factores que permiten fortalecer la relación con las audiencias de la región. La apuesta cobra especial relevancia en México debido al entusiasmo generado por la próxima celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual el país será una de las sedes anfitrionas.

Además de los productos de colección, LEGO busca crear experiencias que permitan a los aficionados interactuar directamente con aquello que admiran. Brenda Quevedo, directora de Marketing de LEGO Latinoamérica, señaló que la intención es que las personas no solo observen sus pasiones, sino que puedan construirlas y convertirlas en experiencias significativas a través del juego.

Como parte de esta estrategia, la compañía realizará una activación especial en el Zócalo de la Ciudad de México durante 39 días consecutivos. Los asistentes podrán construir una mini réplica del trofeo mundialista o un taco de futbol personalizable, además de conocer una réplica monumental de la copa elaborada con aproximadamente 60 mil ladrillos LEGO. La empresa adelantó que continuará impulsando otras categorías como Fórmula 1, así como nuevas colaboraciones dirigidas a consumidores de todas las edades.