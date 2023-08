Estados Unidos.- Antonio, un vendedor mexicano que vende tamales en las vías de Long Beach, California, en los Estados Unidos, registró el instante en que una mujer, reconocida como Sandra, salió de su residencia para recriminarlo debido al ruido que generaba al transitar por la región, perturbando a sus perros.

En el video capturado por el vendedor de tamales, se observa cómo la mujer le solicita que cese y le ruega que no utilice su silbato frente a su residencia.

“Te voy a decir cuando vengas a vender tamales, sin licencia y sin permiso, vete para allá y pita de ese lado para que mis perros no hagan eso porque cuando lo hacen, molestan a toda la gente. Todos mis perros están registrados, están vacunados y como gente decente te dije por favor que pitaras allá”, se ve la señora en el video.

Después de unos momentos de discusión, el vendedor de tamales declaró que ella lo había insultado en primer lugar.

A pesar de esto, la residente continuaba haciendo hincapié en que no transitara frente a su vivienda y lo conminaba a cumplir con sus obligaciones tributarias, al igual que «todos los comerciantes».

«El sol sale para todos, pero por eso se pagan intereses, se pagan impuestos, se pagan empleados, que yo no sé si les pagas a los tuyos. De ese dinero que tú sacas no pagas impuestos, no pagas lo que un negociante paga cuando renta, cuando paga cuentas, cuando paga luz”.

Al no lograr su objetivo, la mujer echó al vendedor de tamales y le dijo que se regresara para México, argumentando que allí uno tenía libertad para hacer cuanto deseara.

«Paga bien al gobierno lo que tienes que pagar, si no quieres pagar aquí, con este gobierno, vete para México y allá en México hacen lo que uno quiere, aquí no estás en México, estás en los Estados Unidos, compórtate», finalizó.

Con Información de Comunicado