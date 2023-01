Redes.-Vecinos de un barrio de Buenos Aires (Argentina) fueron agredidos a disparos como reacción al dueño de un perro pitbull al recriminarlo por que el canino anadaba sin correa ni bozal, esto durante la noche del jueves (tiempo local).

Los vecinos acusan al joven de 28 años por pasear al animal todos los días y a toda hora sin bozal ni correa. La policía de Buenos Aires confirmó que el arma del jóven es un arma de aire comprimido.

De acuerdo con el video, el dueño del Pitbull habría lanzado disparos del después de que los vecinos lo agarraron a insultos, pedradas y terminarse en pelea callejera sobre una avenida en el centro-norte de Buenos Aires.

«Me tenía que defender. Yo no le hago maldad a nadie que no se lo merezca. Eran cuatro contra uno y tenía mechete, así que yo no me iba a dejar lastimar y saqué el arma de aire comprimido» aseguró el dueño de la mascota al canal de noticias C5N.

