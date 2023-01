Estados Unidos.- Tres personas murieron a tiros el sábado y otras cuatro resultaron heridas en una lujosa casa cerca de Beverly Hills, California, en lo que la policía describió como una reunión en una propiedad de alquiler a corto plazo.

Los servicios de emergencia se dirigieron rápidamente a la residencia en el área de Benedict Canyon, en Los Ángeles (oeste), durante la noche, donde encontraron a tres personas muertas en un vehículo estacionado afuera. Otros cuatro eran tratados este sábado en un hospital local, dos de ellos en estado crítico, agregó AFP en su reporte.

El incidente, que se produjo inmediatamente después de dos trágicos tiroteos en California que se cobraron 18 vidas, ocurrió en un área ubicada entre Beverly Hills y Bel Air, donde las multimillonarias mansiones con exuberantes jardines disfrutan de impresionantes vistas del horizonte de Los Ángeles.

Los detectives que investigan el ataque dicen que ocurrió en una ‘casa de alquiler a corto plazo’, según el diario Los Angeles Times. Las casas cercanas a la escena del tiroteo, que no estuvieron involucradas, estaban disponibles en AirBnB por hasta 10 mil dólares por un fin de semana.

Lo consideramos una reunión, hasta que podamos entrevistar a algunas de las personas que estaban aquí para determinar exactamente qué tipo de reunión era’.

#BREAKING There's been a shooting in a residential area of Beverly Hills. Police confirm their officers found 7 victims. 3 were killed, 4 people hospitalized.

Updates on @ABC7 this morning. https://t.co/a8eFAq2G6p pic.twitter.com/NPqDGYxoHX

— Marc Cota-Robles (@abc7marccr) January 28, 2023