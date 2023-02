Estados Unidos.-El hombre hispano de 30 años acusado de asesinato capital por la muerte a tiros de dos empleadas del hospital de Dallas estaba en libertad condicional y se le había dado permiso para estar en el centro médico por el nacimiento de un niño, dijo un funcionario de la prisión de Texas.

A Néstor Hernández se le concedió permiso para estar con su “pareja” en el Centro Médico Metodista de Dallas durante su parto el sábado, según la portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Amanda Hernández. Ella dijo que había sido sentenciado a prisión por robo agravado y fue puesto en libertad condicional en octubre pasado, pero no proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias del tiroteo.

Las autoridades han dicho que Hernández abrió fuego en el hospital alrededor de las 11 am del sábado y mató a dos miembros del personal antes de que un oficial de policía del hospital le disparara y lo hiriera. Las víctimas no han sido identificadas públicamente y no está claro qué condujo al tiroteo.

Hernández, que en ese momento usaba un monitor de localización en el tobillo, fue trasladado a otro hospital para recibir tratamiento, dijeron funcionarios del hospital el sábado. No figuraba el domingo en los registros de la cárcel del condado de Dallas y no se sabe si ya cuenta con un abogado.

La Oficina del Inspector General del sistema penitenciario de Texas está trabajando con la policía para investigar el tiroteo, dijo Amanda Hernández.

#NEW: Nestor Hernandez has been charged with capital murder for the shooting at #MethodistHospital @KRLD pic.twitter.com/lfbmLsiJlg

— Austin York (@realAustinYork) October 23, 2022