Internacional.-Una activista transexual británica recibió fuertes comentarios tras publicar una fotografía donde amamantaba a un bebé en un camión.

La mujer trans se quejaba sobre los altos precios en recibos del agua, durante un programa de televisión, cuando se alcanzó a ver un extractor de leche.

Minio-Paluello, de 40 años, aproximadamente, mencionó que ‘las mujeres trans pueden amamantar’, esto, antes de compartir una foto de ella haciéndolo en un autobús.

Ante esto, la activista crítica de género Maya Forstater le comentó su publicación y le dijo que “un hombre no es una mujer. Un hombre no es una madre. Un hombre que hace que un bebé le chupe el pezón no está amamantando”.

Minio-Paluello, respondió que “al final, solo amamanté a mi hijo durante unas pocas semanas. Entonces tuve que parar porque tuve una recaída de cáncer y no quería envenenar a mi hijo. Aquí estoy yo en el autobús al hospital para la primera ronda de quimioterapia, alimentando a mi hijo por última vez”.

Luego de esto, usuarios se lanzaron contra su publicación de redes sociales diciendo que no era posible que alguien con órganos sexuales masculinos amamantara.

— Mika Minio-Paluello (@mikaminio) July 2, 2023