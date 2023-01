Argentina.- Esto le pasó a una mujer que fue a visitar a su esposo en la cárcel, pero le negaron la entrada, pues el susodicho tenía visita conyugal.

De acuerdo con TN, Semana y varios medios locales, la mujer se enteró de que su esposo le era infiel incluso dentro de prisión:

Ante la impactante situación, la mujer decidió esperar afuera de prisión para saber de quién se trataba la persona que con su marido la engañaban.

La mujer esperó afuera del penal de La Plata para quitarse por completo la venda de los ojos.

Los guardias de seguridad, le informaron que la mujer vestía una blusa roja y que saldría por la puerta del centro de reclusión.

Y así fue, la mujer encaró a la mujer con la que su esposo la engañaba: “Te viniste a regalar con marido ajeno.

Mira que a mí no me importa nada, rescatate con los maridos de la guachas”, dijo la mujer y comenzó a golpearla. “A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste?

Tres nenes tengo”, añadió la esposa del hombre en prisión.

Las dos acompañantes de la esposa también golpearon a la mujer.

Muchos refirieron que la mujer no debió pelear por el hombre preso y mejor terminar con él para siempre.

Ocurrió hoy frente a la Unidad Penal 9 de La Plata: Pelea entre mujeres, una de las implicadas no pudo entrar a visitar a su marido que está preso porque otra estaba teniendo relaciones con el recluso.

A la acusada le robaron el celular y le dieron una paliza. Fue en 76 y 9. pic.twitter.com/Hns6qbU8Hc — Fernando Tocho (@nandotocho) October 20, 2022

Con información de Milenio