Pese a que Matthew se siente mucho más atraído por los hombres, su esposo ha asegurado que a ella no le importa la orientación sexual de su marido. Aunado a ello, la mujer reconoció que las relaciones sexuales no es el pilar de su relación, pero que eso no quiere decir que no mantengan «sesiones semanales de retroalimentación sexual».

Por su parte, el joven, de acuerdo a sus declaraciones al medio «The Sun», se identifica como homosexual o pansexual, pues ha revelado que antes de casarse con la madre de sus hijas salió tanto con hombre como con mujeres, aunque tenía en claro que no quería quedarse soltero.

No obstante, Matthew dejó en claro que no había tenido relaciones sexuales con nadie, ni siquiera con su ahora esposa antes de que se casaran. Asimismo, confesó que no sabía si llegaría a disfrutar tener intimidad con ella, aunque después de casarse tomaron la decisión de ser padres.

«Simplemente no fue un gran problema, él estaba conmigo, era su elección, ¿qué más importaba? Ya sabía que no teníamos una fuerte atracción química como la que había experimentado con otros novios, pero realmente no me importaba», comentó Brynn Embley al relatar cómo fue que él le confesó su atracción por los hombres.

Cabe destacar que esposos son integrantes de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los últimos Días, una religión, hay que resaltar, que no aprueba las relaciones entre personas del mismo sexo.

Fuente Agencia