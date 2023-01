Estados Unidos.-Lucas Cooper fue detenido como sospechoso de balear fatalmente a su esposa Temara King, una maestra de 3er grado, en su apartamento frente a su hija en Jersey City (NJ).

King, quien había cumplido 35 años a principios de enero, fue asesinada a tiros en su casa poco antes de las 7:30 a.m. del martes, presuntamente víctima de violencia doméstica a manos de su esposo, quien fue arrestado horas después fuera del estado, en Pensilvania.

La víctima trabajada como maestra en la “Public School Number 5” en la calle Merseles. Las fuentes dijeron que su hija de 14 años fue quien llamó al 911 y le dijo al despachador que su padre le había disparado varias veces a su madre. Fue declarada muerta tras ser trasladada al Jersey City Medical Center, informó la estación NJ 101.5 FM.

Se podían ver dos agujeros de bala en una de las ventanas del apartamento del 3er piso en Bergen Avenue, detalló NBC News. La hija adolescente resultó ilesa.

Cooper, de 39 años, fue detenido por la Policía Estatal de Pensilvania la noche del martes, cerca del área de Bethlehem. Lo acusaron de homicidio, posesión ilegal de un arma y poner en peligro el bienestar de un menor. Quedó arrestado en espera de los procedimientos de extradición al condado Hudson de Nueva Jersey, informó Pix11.

La víctima era una maestra amorosa, indicó la superintendente de las Escuelas Públicas de Jersey City, la Dra. Norma Fernández. “Nuestros corazones están rotos por la repentina y violenta pérdida de Temara King. Fue una educadora destacada y miembro de la facultad dedicada. La extrañaremos y nuestras oraciones van a su familia mientras enfrentan la tragedia”.

En un caso similar, la semana pasada un hombre fue declarado culpable de arrollar fatalmente a su novia en el condado Dutchess de Nueva York.

Y a principios de mes una ejecutiva de relaciones públicas de 60 años murió golpeada por su pareja, quien luego se atrincheró en su apartamento en Brooklyn (NYC). También en ese condado un hombre de 42 años falleció tras ser atacado con un hacha y baleado por el ex esposo de su novia en el estacionamiento de un centro comercial. Y en Harlem un anciano latino de 90 años fue arrestado porque al parecer apuntó con un cuchillo a su esposa y amenazó con matarla, dijo la policía de Nueva York.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Con Información de Comunicado