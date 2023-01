Un hombre apuñaló a su esposa mientras se encontraban frente a su hijo, ya que el sujeto explotó en un arranque de celos por los videos que su parejaba grababa en TikTok.

La mujer originaria de Perú, llamada Marilyn Yesenia Martínez, tenía miles de seguidores en la red social donde compartía videos de tips para mantenerse en forma, bailes y de su vida cotidiana con su esposo Israel Pinedo Barrón y su hijo.

ADVERTISEMENT

A pesar de que en los videos se le veía a la pareja feliz, Israel no aguantó ver cómo su esposa creaba contenido y en un ataque de celos terminó por matarla.

De acuerdo con el medio peruano RPP, el crimen sucedió en el distrito de San Borja en Lima el pasado 16 de enero, cuando vecinos de la tiktoker se alarmaron al escuchar gritos que venían de la casa de Marilyn; cuando salieron a ver que ocurría, la vieron pidiendo ayuda por una de las ventanas de la casa.

Al llegar las autoridades a la casa, encontraron a la mujer tirada en el suelo sin signos vitales, luego de que su esposo la atacara con un cuchillo que tomó de la cocina.

Las autoridades arrestaron a Israel Pinedo, quien posteriormente confesó su crimen y relató que el hijo de ambos habría sido testigo del ataque, según señaló el Diario de México.

Además Israel dijo que una vez muerta su esposa, su plan habría sido quitarse la vida; sin embargo, no pudo hacerlo.

“Entonces dije: acá me toca a mí, pero fui tan cobarde que no me pude suicidar”, señaló el hombre.

Según señala El Heraldo, vecinos de la pareja dijeron que Marilyn e Israel peleaban todo el tiempo por los celos que le daban al hombre sobre el contenido que hacía y compartía su esposa en redes sociales.

Hasta ahora se desconoce cuál es el estatus legal de Israel.