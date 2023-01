La publicación original fue eliminada, pero en una fan page de Magan -donde también se compartió el ataque- ésta se viralizó y alcanza los 17 mil comentarios así como 56 mil compartidas​ y los usuarios no han dejado de atacarla por haber tomado una drástica decisión sobre la vida del animal.

Redes reaccionan

La mujer de Mississipi fue severamente criticada por los internautas, quienes no pararon de acusarla de incompetente al permitir que la niña jugara sin supervisión con el animal y le pidieron pidieron que tomara ayuda psicológica. Estos son los comentarios más populares:

«Necesitas ayuda psiquiátrica seria. ¿Entiendes que el hecho de que él haya atacado a tu hija es TU culpa, correcto? Dejas que tu hija se rodee de un animal salvaje. Además, ¿por qué no lo regalaste? Eres una persona y madre terrible, no deberías tener mascotas ni niños».

«¿Por qué dejarías que tu hijo jugara con él si sabías que era malo? Tú eres la culpable».

«Eso no es gracioso».

«Ella es tan adorable y muy afortunada de que uno de sus ojos era un poco difícil de cerrar por comodidad, espero que esté mejor ahora, pobre niña».