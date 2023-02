Redes Sociales.-Una mesera en España expuso por medio de la cuenta de Twitter de Soy Camarero una situación injusta en su trabajo.

La mujer, quien aún no es identificada, contó cómo le toco atender una cuenta de cuatro personas, quienes le pidieron una recomendación de vino para degustar sus alimentos.

Al ser carnes, ella les menciono que tres de los vinos recomendados para este maridaje eran; un Rioja, un Ribera y un Toro, los dos primeros con un valor de 50 euros, mientras que el último costaba 110 euros.

La comida prosiguió con normalidad hasta el momento de llevar la cuenta, puesto que los clientes habían escogido el tercer vino sin preguntar el precio y les pareció excesivo su costo.

Tras quejarse con los encargados del lugar, ellos resolvieron no cobrar el vino en la cuenta, sin embargo, al llegar el día en el que las propinas eran repartidas le mencionaron que ella tenía pendiente el costo de esa botella.

Meseros: un oficio sujeto a injusticias

Al no saber a quién acudir para denunciar esta situación, la mujer opto por mandar un mensaje anónimo a esta cuenta que se encarga de exhibir situaciones injustas y luchar por condiciones laborales mejores.

El caso inmediatamente recibió la atención del público, quienes expresaron que las culpas en esa situación estaban repartidas, el cliente por no preguntar, el encargado por tomar la decisión de regalar la botella.

Y finalmente de ella, por no mencionar el precio de la botella, no se sabe de qué forma concluyó esto, puesto que no se menciona el nombre del restaurante o si existió una solución favorable para la mesera.

Situaciones como esta están sujetos quienes laboran en este sector, puesto que las regulaciones con las que se trabajan son mínimas.

Los meseros se encuentran constantemente sujetos a cambios de horario u horarios extendidos, así como a salarios mínimos sujetos a propinas que son repartidas entre los demás empleados de los restaurantes, además de las mínimas prestaciones de ley.