Lo último que se sabe del joven es por una foto que envió, donde aparece con una persona y un pez de gran tamaño, siendo un mensaje que envió un mes después de salir de casa en Estados Unidos.

«Me llamó para decirme que iba a estar desconectado unos 30 días más o menos y quería asegurarse de llamarme y avisarme. Para que no me pasara esos 30 días preocupada por él», afirmó su madre, quien reveló a CNN que el joven no le dijo con quién más viajaba.