Estados Unidos.-Un hombre de Texas enfrenta cargos de asesinato después de que presuntamente apuñalara hasta la muerte a su nieto de 8 años, dicen las autoridades.

El pasado domingo alrededor de las 7:50 de la mañana, la policía respondió a una llamada sobre un apuñalamiento que involucraba a una víctima menor de edad en una casa en la cuadra 3500 de Labadie Drive en Richland Hills, al oeste de Dallas, según dijo el Departamento de Policía de Richland Hills en un comunicado.

Al llegar, los oficiales encontraron a un niño de 8 años muerto en la escena. El pequeño fue encontrado en un dormitorio de la casa de su abuelo, informa Fox 4.

Los oficiales encontraron al sospechoso, Phillip Hughes, de 62 años de edad, quien fue identificado como el abuelo del niño, cerca de la residencia, dijo la policía en el comunicado.

El niño fue identificado como Brenym McDonald, según un GoFundMe creado por su familia para ayudar a sufragar los costos del funeral, así como Fox 4 y Fort Worth Star-Telegram.

La causa de la muerte del niño fueron heridas de fuerza aguda en el cuello y el pecho, según el médico forense del condado de Tarrant, dijo Fox 4.

Hughes fue arrestado y puesto bajo custodia policial, pero se desconoce el asesinato.

Hughes fue llevado al Centro de Detención Conjunta en North Richland Hills, donde está detenido por asesinato capital mientras espera la lectura de cargos.

“Esta es todavía una investigación activa en curso”, dijo la policía en el comunicado. “Sin embargo, según la investigación inicial, se cree que no hay otros sospechosos involucrados”, agrega el comunicado.

Al calificar la muerte del niño como “una tragedia sin sentido”, el departamento expresó sus condolencias a su familia y pidió “oraciones continuas por todos los involucrados”.

El niño y sus padres vivían temporalmente con Hughes, dijo la bisabuela del niño a Fox 4.

