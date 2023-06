México.-De acuerdo con algunos usuarios, Carlos Bonavides se contradijo luego de unas declaraciones que brindó durante un encuentro con algunos medios de comunicación.

El actor fue cuestionado sobre, si en algún momento, existió una amistad con el fallecido conductor de televisión.

“Ya tengo muchos años de no tomar, yo tuve relación de droga, pero con otras personas nunca con Paco Stanley”, mencionó el famoso.

Bonavides reveló que, en una ocasión, Stanley le invitó dos piedras, por lo que algunos usuarios dedujeron que se trataba de una droga, sin embargo, el actor recalcó que no se refería a eso.

“Yo la única experiencia que tengo con Paco Stanley fue que una vez estaba yo muy crudo y él me llevó a una cantina y me invitó dos piedras, pero de droga nada. Él me invitó y él no tomó. Yo nunca tuve una amistad con Paco Stanley, pero me vio muy mal y yo iba a entrar a un programa, pero yo lo quise mucho”, dijo.

Además, el histrión salió en defensa de Benito Castro luego de que el comediante diera a conocer detalles personales de Paco Stanley.

“Y si Benito Castro decidió ventilar esas cosas, pues son cosas que se pueden ventilar, ya después de nuestra edad. En esos códigos ya después de tantos años a nuestra edad se platican las anécdotas de nuestra vida que formaron la amistad. Ya no nos vemos en la cantina, sino en el consultorio de la ANDA”, mencionó.

Finalmente, Carlos Bonavides comentó que el fallecido conductor era una persona sumamente simpática.

“Mi relación con Paco Stanley fue de mucha amistad. Era un hombre muy simpático. Lo que yo vi de Paco Stanley, era un hombre muy cariñoso, era un hombre que le daba a la gente”, concluyó el actor mientras los medios de comunicación insistían para obtener más información.

