“Hola, Niurka, ¿cómo estás? Bueno, la verdad lamento

muchísimo todo lo que ha pasado. De ninguna manera quiero

que esto se haga más grande, al contrario. Te admiro las cosas y

cómo lo haces. Te mando un beso y un abrazo y yo doy por

cerrado absolutamente el tema. Un abrazo enorme”; se escucha

decir a Maryfer en uno de los audios.

No interpuso una demanda

En el otro audio, Maryfer habla sobre la supuesta demanda que interpuso contra la

actriz, pero asegura que ella nunca dijo nada al respecto.

“Lo de la demanda es una estupidez, yo nunca he dicho nada al respecto ni nada por el

estilo. No sé de dónde lo sacaron, pero no es cierto”, explicó Maryfer.

Por último, Niurka, comentó que a ella le da igual lo que haya hecho la experta con

respecto a ya no presentarse en el programa de Adela Micha y mencionó que al

ponerse a analizar famosos, estos pueden no estar contentos con el resultado.

“A mí me da igual, me vale mad**s.

Lo que ella haga, es su decisión, ella es la

responsable de sus actos y tiene que entender que si ella vive de psicoanalizar a los

seres humanos, a las personas de nuestra industria, tiene que correr riesgos de que a

alguna de esas personas no les guste”, finalizó la cubana.

