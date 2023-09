México-.Yahritza, Jairo y Mando son los integrantes de la agrupación Yahritza y su Esencia, quienes dieron una gran vuelta a su fama pues ahora el público dejó de enforcarse en piezas como “Frágil” o “Soy el único” para hablar de la serie de polémica en la que están envueltos por criticar la cultura mexicana.

El error de los jóvenes según cientos de personas en Internet fue no sentirse orgullosos ni apreciar a un país que los recibió de la mejor manera y que apoyó su carrera como intérpretes de su música, a raíz que dijeran que para ellos no era tan agradable el lugar, ni la comida, millones de personas les dieron la espalda y aseguran que nunca volverán a escuchar sus sencillos.

La agrupación ya es reconocida a nivel internacional. Captura de pantalla IG/yahritza

Pero los artistas salieron a pedir disculpas, palabras que no todos los mexicanos aceptaron, pero a pesar de la situación que enfrentan están más que listos para retomar una serie de eventos que tienen programados en varias de las ciudades de México y el público ya está hablando del retorno de los famosos.

En redes sociales circula una imagen en donde se ve claramente como Yahritza y su Esencia llegarán a Guadalajara, Jalisco el 8 de septiembre, el 10 de septiembre estarán en Ciudad de México y el 7 de octubre en Tijuana, Baja California, pero los internautas ya emitieron su opinión y no todas son buenas.

“Si no quieren no vallan a su concierto, pero tampoco estén aquí ablando mal de ellos que se ganan”, “Yo soy de México y si defiendo a Yahritza y su esencia. Contra el bullying”, “¿Pq será que los de México no están totalmente vendidos? Aaah es que somos pobres apenas nos alcanza para comida de pobres” y “Ya los quiero abuchear en cdmx”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la vocalista.