Redes.-Una usuaria de TikTok compartió un video en el que aparece Shakira. La internauta posteó la grabación con una descripción que no fue del agrado de muchos.

“No hate, pero es duro cuando los años pasan y la verdad Clara-mente está con todo el brillo de la juventud y bien guapa… no es culpa de esa joven que él no la respetara… puesto que era él quien le debía respeto a ella y no lo tuvo”, es el mensaje con el que la usuaria compartió el video en su perfil.

“A Shakira ya le están pasando factura los años”, agregó.

En la grabación, la internauta incluyó una imagen en la que aparece Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué.

De inmediato, los seguidores de la colombiana se hicieron presentes en el post, donde salieron en su defensa, argumentando que la artista lucía mejor que nunca.

“Muy normal… no conozco a nadie eternamente joven, sinceramente”, “todas quisiéramos estar como ella guapísima”, “no hay nadie eterno todos vamos para viejos”, “yo pensé que nos veíamos siempre de 20 años”, “es hermosa para la edad que tiene, es humano, tiene que envejecer”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el post de la internauta.

Como sabes, Shakira, de 45 años, anunció su ruptura con Gerard Piqué, de 35, con quien tuvo dos hijos, Sasha y Milan.

El ex futbolista ya hizo pública su relación con Clara Chía.

¿Quién es Shakira?

Shakira es una cantante, compositora, bailarina, empresaria y filántropa colombiana. Es una de las artistas de mayor éxito de la historia, habiendo vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo.

Su música fusiona diferentes géneros como el pop, rock, reggae, ritmos latinos y baladas. Sus temas más conocidos son «Hips Don’t Lie», «Waka Waka (Esto es África)» y «La Tortura».

Con Información de Comunicado