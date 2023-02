México.-Tras anunciar su regreso, RBD se convirtió en una de las más grandes tendencias en redes sociales, pues 2023 marcará su regreso y sus últimas presentaciones, las cuales concluirán en el Foro Sol de la Ciudad de México.

ADVERTISEMENT

Sin embargo, otros decidieron tomarlo con humor y parodiarlos. En este caso, se trata de Los Tres Tristes Tigres, agrupación que ganó relevancia en redes por otras parodias como ‘Mi cuenta nueva’ o temas como ‘El corrido de Memo Ochoa’.

En este caso, se trata de una copia satírica de la canción y el video oficial de la canción ‘Sálvame’, pero que lleva por nombre «Ya estamos grandecitos».

«Los años se me empiezan a notar», dice la canción. «Esta música me encanta y es para treintones nada más», dice en algunas de las líneas de la primera parte.

Durante el tema, Los Tres Tristes Tigres hacen referencia a la edad, pues hace casi dos décadas que la agrupación salió a la luz con su álbum debut.

«Ya estamos grandecitos y yo no lo quiero aceptar

El cabello me pinto, tengo agruras y ansiedad

Todos ya envejecimos, usamos cremas anti edad

Esto ya no es lo mismo, ya me duele la espada, ay», cantan en un coro que emula al original.

Mientras hablan de que los fans que crecieron con Rebelde ya han sufrido el paso de los años, dicen: «y de hecho los que cantan en RBD están igual».

El segundo coro, por su lado, dice:

ADVERTISEMENT

«Ya estamos bien viejitos, y le entramos duro al Riopan

Sin café yo no existo, ya nos tenemos que cuidar

Ya estamos bien jodidos, ya rodilla me duele más

Cuando hace mucho frío, ya me parezco a mi papá

Ya estamos bien antiguos, el final me ha llegado ya

Déjenme en un asilo, somos de la tercera edad

Yo soy del 85, ¡ah, la madre, te ves de más!

Es porque no he dormido, ni te rías que vas pa’ allá….»

Fuente Agencia