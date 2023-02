México.-Karely Ruiz, la joven influencer y modelo de OnlyFans, originaria de Nuevo León sigue conquistando a miles de seguidores en sus redes sociales y más porque ha mostrado su lado noble y altruista. Hace unas horas, Karely dio a conocer en su cuenta de Facebook que se cambiará de casa, por lo que regalará sus muebles.

ADVERTISEMENT

Esta acción ha sido bien vista por los seguidores, quienes le piden que sean de los afortunados en obtener uno. Otros más le han sugerido que los regale a alguna familia que no cuente con recursos.

Aunque ya lo anunció en redes sociales, Karely no ha dicho cómo será la dinámica para regalar los muebles que actualmente tiene en su casa. Tampoco dio a conocer a qué lugar se irá a vivir, por lo que existe la duda entre los millones de fans.

ADVERTISEMENT

También en los comentarios hubo quienes se mostraron inconformes con la joven regia y la criticaron porque lo único que busca ella, según algunos detractores es sólo acaparar los reflectores, por lo que existió molestia y volvió a usar su cuenta para manifestarse en contra de los haters.

No voy a dejar de hacer lo que hago por darles el gusto, fácilmente me pueden bloquear ustedes mismos se complican la vida ?? tan facil es bloquear a alguien aaaaa no pero nadamas llegan los sorteos y andan de lambe hue…

Karely Ruiz tiene su lado altruista, pues no es la primera vez que lo hace, y apoya a quien más lo necesita y que le hacen llegar sus casos.

Karely Ruiz se cambiará de casa y anunció que regalará sus muebles, por lo que los fans ya esperan las dinámicas para ser uno de los afortunados.

Con Información de Comunicado