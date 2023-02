México.-Han pasado más de dos décadas desde que Thalía protagonizara “María La Del Barrio” y ahora que la telenovela está siendo retransmitida, la cantante recuerda algunas de las anécdotas más peculiares que vivió durante las grabaciones.

A través de su canal de YouTube, la intérprete de “No Me Enseñaste” reveló que en una de las escenas en las cuales mete animales a la mansión en donde vivía el personaje que interpretaba Fernando Colunga, un mono se espantó tanto que la atacó.

“Había de todo en esa disque granja, hasta un chango tenían. En una de esas el animalito no estaba de buen humor, se aceleró y se me aventó. Obviamente me dio pavor y lo jalé como pude para quitármelo de encima, pero en eso me muerde el ombligo y pues ya se imaginarán la sangre. Hasta me pusieron vacuna contra la rabia“, comentó Thalía.

Para finalizar, la cantante también recordó cuando tuvo que mojar a Fernando más de una vez para que la escena en la que aparecía pasado de copas quedara tal y como la directora la quería y admitió que no le agradó nada, pues el actor pudo haberse enfermado.

Fuente Agencia