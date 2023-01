México.-“Fue demasiado verlo en vivo, era enorme, no sé si me explico, no lo podía creer”, contó Franco Escamilla en su podcast Toy Aburrido.

Durante el más reciente episodio del podcast Toy Aburrido, Franco Escamilla mostró su gusto por la comedia de Polo Polo, quien falleció el pasado 23 de enero, pues el standupero de Nuevo León habló casi todo el programa sobre el responsable del chiste El vampiro fronterizo.

Destaca que un momento emotivo del programa fue cuando Escamilla se mostró muy sensible, al grado de las lágrimas, ante un recuerdo del legendario comediante, a quien siempre tuvo el sueño de conocer.

Franco derramó algunas lágrimas por Polo Polo mientras estaba contando sobre la vez que a los 14 años vio en vivo al comediante.

El comediante recordó que ese día “había juntado dinero para comprarme unos Marlboro rojos. Ojo, yo no fumo por Polo Polo, pero empecé a fumar Marlboro rojos por Polo Polo, porque en los cassettes de repente le decía a la gente ‘¿Alguien tiene un cigarro por favor? Que sea Marlboro, porque luego fuman cada chin…’. Me compré unos Marlboro rojos porque dije ‘Si Polo Polo pide un cigarro, me pienso levantar’”.

“Estoy sentado, con el hype, empieza la música y sale Polo Polo, todo el teatro está sold out, obviamente Polo Polo siempre hacía sold out, todos están aplaudiendo y yo estoy llorando… Sorry”, dijo Franco y luego se quebró.

Franco relató que se enteró de la muerte de Polo Polo gracias al mensaje de un amigo. Tras esto, «abro Twitter y tendencia Polo Polo, y empiezo a leer.. Dios perdoné mi egoísmo, pero lo primero que pensé fue ‘Nunca lo voy a poder conocer en persona’”.

“Yo tenía la esperanza de un día no tomarme una foto con él, a mí las fotos me valen ma…, yo tenía el sueño de que dije ‘Un día voy a crecer en la comedia al grado que él va a aceptar que lo invite a cenar o que me permita visitarlo en su casa’, ese era el sueño”, confesó.

Luego, el standupero comentó que “dicen por ahí ‘Nunca conozcas a tus ídolos’, depende, porque nunca idealicé al maestro Polo».

