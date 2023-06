México.- Si hablamos de personajes de la farándula mexicana que últimamente se han vuelto polémicos por las recientes declaraciones que dan, ya sea ante la prensa o cualquier canal de comunicación que cuenten, sin duda alguna el primer lugar se lo llevaría la actriz mexicana Martha Higareda quien luego de compartir sus anécdotas en diversas entrevistas o incluso en el podcast denominado De todo un mucho, fue calificada por los internautas como una persona mentirosa ya que la mayoría de las situaciones que le han sucedido en el pasado parecer un poco fuera de la realidad.

Ejemplo de ello fue la vez que compartió que durante su estadía en un restaurante ubicado en Los Ángeles, California, estuvo apunto de tropezar pero afortunadamente el actor de Hollywood, Ryan Gosling, la atrapó como si fuera un momento de película; otro de los aspectos que llamaron la atención de los internautas fue cuando confesó que a los cuatro meses de edad comenzó hablar y poco tiempo después ya era una persona perfectamente entendible o bien, cuando rechazó participar en una película al lado del actor británico Robert Pattinson por el hecho de preferir grabar películas en México ,en este caso la cinta No manches Frida.

Pese a que su amigo y además colaborador, el conductor y productor Yordi Rosado informó que en la actualidad tanto Martha como él se ríen de todos los memes que las anécdotas de la famosa de 38 años de edad han desatado, también se informó que al inicio de esta situación la originaria de Tabasco se sintió un poco triste por todo el bullying que tuvo que enfrentar; no obstante, este martes 30 de mayo se encontró con la prensa mexicana ante la cual defendió cada una de sus anécdotas pues dijo, debido a que ella también es escritora es que su forma de narrar las cosas la hace sonar menos creíble pero aclaro, ella nunca ha mentido antes.

«Dije la verdad, es que también yo, como cuento las cosas, como yo soy literalmente escritora y cuento historias y escribo comedia, la manera en la que la cuento (es importante), entonces, por ejemplo, si estoy en un restaurante y me estoy resbalando, y me detiene Ryan Gosling, obviamente cuando yo lo cuento digo: ‘y entonces’, o sea, yo explicó lo que sucedía en mi mente, pero obviamente todas esas cosas son como uno las cuenta, pero claro que sí me pasaron», dijo.

Como ya ha sucedido en otras ocasiones, la protagonista de películas como Amarte duele o Cásese quien Pueda, dejó claro que todas las bromas que se hacen en torno a sus anécdotas ya no le molestan; en ese sentido, también dijo que la mayoría le parecen algo divertidas pues tiene la creencia de qué el público se ríe con ella mas no de ella. Basta recordar cuando otra vez de las redes sociales reaccionó con humor al corrido que le hicieron donde además se mostró bailando divertida y risueña por la letra que inspiró esta cómica canción.

¡Martha Higareda se defiende de las críticas y burlas que a recibido en redes sociales por sus anécdotas! 🙌💃📺 #VLA #VengoAlegrePara pic.twitter.com/owbJwUWht4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 30, 2023

Salieron muchos memes, hay unos muy, muy divertidos, yo creo que se ríen conmigo, no sé, a mí me dan mucha risa».

No sólo en el podcast que comparte con el exconductor de Otro Rollo, sino que otras entrevistas que ha ofrecido Marta Higareda, ha tenido la oportunidad de contar diversas anécdotas tu personales como de su familia, una de ellas fue la vez que su abuelo le contó haber visto un extraterrestre aunque dejó claro que este ser de otro universo ya estabas en vida. Fue por este hecho que la famosa se enfocó en reiterar que muchas veces es sacada de contexto pues ella únicamente transmite lo que su familia le cuenta.

Por ello, también abordó el hecho de que presuntamente a la edad de cuatro meses comenzó a decir su primera palabra, algo que para muchas mamás es algo poco creíble pues a tan temprana edad los bebés comienzan a balbucear y en ocasiones el sonido asemeja una palabra que al final no está bien dicha. Por esta postura, Higareda insistió en que solamente comparte lo que su familia le cuenta pues es difícil que ella se acuerde especialmente cuando era una niña muy pequeña.

Dije: ‘bueno, es lo que me cuenta mi familia’, obviamente yo no me acuerdo, pero dije mi primera palabra a los 4 meses que fue mamá, y de ahí uno empieza acumular palabras hasta que ya hablas, pero bueno, no es como que yo hablaba a los 4 meses, sino que empecé a decir mi primera palabra a los 4 meses»,

Justo como lo había confesado en el pasado el conductor Yordi Rosado la mayoría de las anécdotas que se encuentran en el podcast de todo un mucho ya eran de su conocimiento pues además de trabajar como un equipo también son grandes amigos por ello Marta Higareda remató con que todo lo que ambos cuentan delante del micrófono es un acumulado de 20 años como profesionales, aunado a ello su vida en Los Ángeles le permite acumular más relatos como fue el caso de la vez que bateo al actor y cantante de la agrupación 30 Seconds to Mars, Jared Leto.

En 20 años de carrera imagínate a todas las diferentes personas que yo he conocido, además vivo en Los Ángeles, o sea, hay diferentes cosas que claro, las sacas de contexto y las pegas todas juntitas y se hace muy divertido», concluyó.