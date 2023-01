México.- El actor mexicano, Jorge Salinas, habló ante los medios de comunicación y enfrentó la polémica en la que ha estado envuelto estas últimas semanas, pues se habla de una presunta infidelidad con la doctora Anna Paula Guerrero Castillo.

El actor mexicano declaró ante las cámaras que nunca tuvo un vínculo sentimental con la médica que le ayudó a recuperar su figura.

“Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada”, declaró el actor.

Del mismo modo, Jorge Salinas dejó en claro que es una persona que ama profundamente a su familia y en especial a su esposa Elizabeth Álvarez.

“La declaración que voy a dar es única e irrepetible: soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth (Álvarez), ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático”, dijo a los reporteros que lo abordaron en la presentación de la telenovela ‘Perdona Nuestros Pecados’.

Posteriormente, Jorge manifestó: “lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido, muchas gracias”.

Asimismo, el actor reconoció que mantuvo una relación con Anna Paula, pero solo como paciente. “No tengo nada que decir, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio”.

Salinas no cree que la situación fuera armada por Guerrero-Castillo, aunque señaló que desde ese día no ha vuelto a tener contacto con ella.

“La verdad no creo (que sea una trampa), ustedes hacen guardia afuera de Televisa […] No pasa nada, por Dios […] Yo no he tenido contacto con la doctora Guerrero, creo que desde esa vez”, declaró Salinas.

Con relación a su matrimonio, el galán de telenovelas aseguró que se encuentra bien, pero no quiso hablar más sobre Álvarez. “Tendrían que preguntárselo a ella. No me gusta dar ninguna declaración a nombre de mi esposa”.

Sobre si sus hijos pueden verse afectados por esta controversia, contestó: “Si mis hijos salen lastimados entre las consecuencias serán para mí. Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias, como tal debo de tener calma, tranquilidad y sapiencia, por eso me esperé a esta rueda de prensa, porque yo sabía que iba a ocurrir”.

También aprovechó el momento para desmentir las especulaciones sobre que ya no vivía con su esposa e hijos. “Sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia».

Finalmente, reiteró que no volverá a dar declaraciones sobre el tema y dejó claro que no tiene planes de interponer acciones legales en contra de nadie.

“Hay que vivir el día a día, el ahora, yo no tengo ninguna intención de estar peleándome absolutamente con nadie. No tengo ningún resentimiento en contra de ninguna revista”, sentenció el mexicano.

