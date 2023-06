México.-Julio Preciado es uno de los artistas mexicanos más respetados del momento debido a la amplia trayectoria que logró formar en la famosa ‘Banda el Recodo’ durante la década de los 90’s.

Esta es una de las razones por las cuales el cantante mexicano originario de Mazatlán se molestó con la primera edición del Festival ARRE luego de que se hiciera público la edición del cartel, ya que el acomodo de este denota que Peso Pluma y Natanael Cano tienen más relevancia que él y que otros artistas como Alicia Villarreal.

Durante una entrevista con el programa ‘De primera mano’ y publicado en el portal de Youtube «Imagen Entretenimiento», el ícono de la música regional mexicana arremetió contra el evento que se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre en la Ciudad de México, porque le parece mal que artistas de con muchos años de reconocimiento no figuren en él.

“A mí esto se me hace una falta de respeto: ver a dónde colocan a un Ramón Ayala, a un Alicia Villareal (…) ¿Cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos? ¿Cómo crees que Huracanes del Norte va a ir a abrir? ¿Cómo crees que Alicia Villareal o la misma Edith Márquez?”, dijo el músico nacido en Mazatlán, Sinaloa.

El cantante aseguró que estos artistas solamente están llenado palenques porque están de moda.

“Ellos solos llenan un palenque, ¿cómo van a ir a abrirle a un artista que ahorita porque está de moda?”, cuestionó Preciado.

Además, Julio Preciado comentó que si lo hubieran invitado a el conociendo la situación, su respuesta seria negativa pues no aceptaría que otro «se haga rico».

“A mí no me invitaron, y si me hubieran invitado y dicho en qué condiciones era, no iba a aceptar (…) hay que tener dignidad al momento de aceptar un compromiso y ver el lugar donde te están colocando en la cartelera (…) Señores, muchas gracias, no comulgo con este movimiento, no soy de estos tiempos y no voy a poner mi nombre para que otro se haga rico”, comentó Julio Preciado.

En el Festival ARRE, además de Peso Pluma y Natanael, proyectos que en años recientes tienen gran impacto como Fuerza Regida, Marca MP, Marca Registrada, Luis R. Conriquez, Yahritza y su esencia y Edén Muñoz aparecen en grande, mientras que artistas consolidados como Los Cadetes de Linares, Caballo Dorado, El Coyote y Edwin Luna lucen en letras de menor tamaño.

Con Información de Comunicado