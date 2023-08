México.-La noticia del compromiso de Michelle Salas con su novio Danilo Díaz ha causado revuelo en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, surgen preguntas sobre la presencia de una figura importante en su vida, su abuela. ¿Por qué Silvia Pinal no podrá asistir a la boda de su nieta? Uno de los principales motivos que se ha especulado para explicar la ausencia de Silvia en la boda de su nieta es su estado de salud.

La reconocida actriz ha enfrentado desafíos de salud en los últimos años, lo que podría dificultar su capacidad para viajar y participar en eventos internacionales. Se rumora que debido a su avanzada edad y condiciones médicas, Pinal necesita asistencia constante, lo que hace que cualquier viaje sea un proceso complejo.

Michelle Salas hace suyo el color blanco con vestido de un solo hombro La posibilidad de que la boda se celebre en un país distinto al de residencia de Silvia plantea dificultades adicionales. Viajar internacionalmente no solo implica cuestiones médicas, sino también obstáculos logísticos significativos.

¿Qué dijo Silvia Pasquel?

Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal y tía de Michelle Salas, ofreció una perspectiva reveladora sobre los desafíos que implica cuidar y viajar con una persona mayor con necesidades de salud especiales. En sus declaraciones, Pasquel explicó que no es tan sencillo como llevar a su madre de un lugar a otro, como si fuera un viaje casual.

La planificación y coordinación necesarias para garantizar la comodidad y el bienestar de Silvia Pinal hacen que cualquier desplazamiento sea una tarea considerable.

Ellas son las 4 madres de los hijos de Robert de Niro “Hay cosas que sí se pueden y otras que no porque mamá ya es una persona muy adulta, es una persona que para viajar con ella miles un tema porque no nada más es ella, tiene que llevar enfermeros y los enfermeros tienen que tener un pasaporte, tienen que tener visas, y no es como ‘Enchílame ésta’ de que me voy a Acapulco y me llevo a mi mamá con los enfermeros”, explicó Sylvia.

¿Michelle Salas y su abuela tienen problemas?

La relación de la actriz y la modelo es muy buena y esto se ha visto reflejado en la manera en la que interactúan constantemente; sin embargo, la familia considera los beneficios que asistir a la boda traerían a la vida de Silvia, por lo que esto parecería ser la mejor opción; no solo para ella, sino para el resto de la familia. Y es que mantenerla saludable y en las mejores condiciones es algo que siempre les ha preocupado, por lo que le han dado todos los cuidados necesarios para que se mantenga bien.

Con Información de Comunicado