México.-En los últimos días y tras coronarse como la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, Wendy Guevara se ha convertido en el centro de atención de todo el país, esto tanto para bien como para mal pues a tan solo tres días de haber salido ya ha estado envuelta en controversias importantes.

Tras la finalización del reality show, sus fans se han mostrado sumamente protectores con la joven y parece ser que este cariño desmedido la ha llegado a incomodar, a tal grado que ha lanzado comentarios que han lastimado a quienes votaron por ella para que fuera la ganadora definitiva.

Uno de los motivos por el que la joven se ha llenado de críticas es su reencuentro con Marlon Colmenarez, uno de sus amigos más cercanos y con quien se rumora tiene una relación un tanto tóxica que es, precisamente, la razón por la que a sus fans no les gusta verlos juntos, pues aseguran el influencer venezolano trata mal a la famosa.

Wendy Guevara asegura que tiene fans que quieren controlar su vida

La famosa ha dado muchas entrevistas en estos días y esto le ha dado oportunidad de expresarse al respecto de la situación que está viviendo, contando que se ha sentido atacada por su mismo público que busca controlarla y alejarla de personas a las que ella considera sus amigos verdaderos.

Durante una conversación que tuvo con Mara Patricia Castañeda, la joven aseguró que algunos de sus fans la llenaron de críticas por su amistad con Colmenarez e incluso los acusó de haberle cerrado su cuenta de Instagram cuando en realidad, este no fue el caso y su misma representante lo dio a conocer más tarde.

“Déjenme vivir, la verdad tengo personas que amo y a veces hay personas a las que no les caen bien y no por eso voy a dejar de hablarles. Yo soy dueña de mi vida y yo lo que les comparto es por que me siento bien con esas personas y si no les gusta no veas la historia o no veas el video”, fue lo que expresó Wendy Guevara en la entrevista.

Fans de Wendy Guevara se arrepienten de votar por ella tras actitudes soberbias

Desafortunadamente en muchos de sus videos hay comentarios sumamente negativos, asegurando que el pueblo la había puesto donde estaba y el pueblo la quitaría si continuaba actuando de la forma que lo ha hecho.

Incluso hay quienes han expresado arrepentimiento por haber votado por ella, sugiriendo que Nicola Porcella merecía más llevarse el primer lugar, llegando a asegurar que, mientras siga con Marlon, dejaran de apoyarla y no verán sus futuros proyectos si él llegase a estar involucrado.

Con Información de Comunicado