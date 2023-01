Redes.-“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice Shakira en la Session #53 que grabó con Bizarrap. Y la realidad es que la cantante no para de facturar con este tema. El lanzamiento tuvo lugar el pasado miércoles 11 de enero a las 21 hs. de Argentina y, a las pocas horas, ya había batido todos los récords. Es que la letra de la canción habla sin eufemismos de su ruptura con Gerard Piqué, padre de sus hijos Sasha y Milan, de quien se separó en el mes de junio tras doce años de relación después de descubrir que el exjugador del Barça le estaba siendo infiel con su actual novia, Clara Chía Martí. Y todos sus fanáticos querían escuchar la verdad sobre este escándalo del que, hasta ahora, la artista había hablado con suma cautela.

¿Qué revela Shakira sobre su ruptura? “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tu”, le dice a Piqué en referencia a Clara. Y sigue: “Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan”.

Y los datos son concretos: el video tuvo más de 100 millones de reproducciones en YouTube y el tema permaneció en el primer puesto del chart global de Spotify con 12.862 millones de descargas desde su lanzamiento. “¿3 días consecutivos número 1? ¡Es increíble! Gracias a todos por el apoyo que me dan!”, escribió Shakira en una historia de Instagram en la que compartió los datos proporcionados por la cuenta @chartdata. Y luego se dispuso a festejar.

“¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?”, escribió la cantante sobre un video en el que se la ve bailando y riendo junto a un grupo de chicas mientras escuchan la Session #52 que el argentino grabó con Quevedo y que el público rebautizó como Quédate. “Biza, un besito Biza”, dice la colombiana mirando a cámara. Y luego agradece la “serenata” que le dieron sus fanáticas, que se reunieron en la puerta de su casa para corear la canción que hoy suena en cada rincón del mundo.

Cabe señalar que Piqué también trató de sacar rédito de este éxito. En la letra de la canción, Shakira le dice: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”. Y él no tuvo mejor idea que anunciar que había cerrado un acuerdo con Casio para que auspicie la Kings League, el torneo creado por él en compañía del streamer Ibai Llanos. “Este es un reloj para toda la vida”, dijo. Aunque, de inmediato, las redes sociales le recordaron que, efectivamente, antes usaba un Rolex.

Por otra parte, este domingo Piqué llegó al torneo de fútbol 7 que se disputa en el Cupra Arena de Barcelona manejando un Twingo, el automóvil de la línea Renault al que había hecho referencia su ex y que tiene un valor aproximado a los 24 mil euros en España. Lo cierto es que, mientras él intenta hacerse el gracioso, su novia habría dejado de asistir a Cosmos, la empresa del jugador que la tiene contratada, por sentirse perseguida por la prensa. Y Shakira no deja de celebrar.