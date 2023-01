Su relación con Maya Nazor.

En las publicaciones del amor, Santa Fe también tuvo su espacio, luego de que tuviera una relación con Maya Nazor.

Se debe destacar que al principio de su noviazgo, los admiradores del rapero le comentaban que se cuidara de la influencer, pues era probable que sólo se había acercado a él por su dinero.

Sin embargo, su relación continuó hasta que ella se embarazó, algo que sorprendió a más de uno.

Pero el impacto fue mayor cuando la pareja confirmó que se separaban, sólo meses del nacimiento de su hijo.

Recibe muchas invitaciones y propuestas

Lo cierto es que Ángel parece un poco recuperado, y mencionó que muchas mujeres le han mandado mensajes y lo han buscado, al enterarse que ya no tienen un compromiso con Nazor.

“Se soltaron”, dijo entre risas, en una entrevista al referirse sobre las invitaciones para salir con alguien. “Pero no, todo bien, mucho respeto para la mamá de mi niño y pues acá andamos, nada más haciendo música”, mencionó el rapero.

“Soy guapillo”

Además, fiel a su estilo, mencionó que es “guapillo”, pero que ahora está enfocado en otras cosas.

“Sí estamos medio guapillos, pero hay puros problemas. Soy medio penoso y les tenía miedo (a las mujeres). No me atrevía, decía: ‘¿qué tal si me ignoran?’, pero ya se me está quitando”, dijo con su característico humor.

Al final, dejó entrever que aún piensa en Maya Nazor, por lo que una reconciliación no estaría descartada; sólo el tiempo y ellos lo dirán.

Con Información de Comunicado