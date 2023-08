México.-Luis Ángel «El Flaco», reconocido cantante del Regional Mexicano, se encuentra de luto. Su hija María Fernanda, de 21 años de edad, murió ahogada en las playas de Mazatlán, Sinaloa. Esta tragedia ocurrió la madrugada del pasado lunes; la joven había salido con unos amigos y de acuerdo con el ex vocalista de Banda Los Recoditos, bajo los efectos del alcohol, su hija tomó la mala decisión de meterse al mar.

El cantante originario de Mazatlán, Sinaloa, realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, para agradecer las inmensas muestras de apoyo que ha recibido en estos momentos dolorosos, así como para pedir a los jóvenes que se cuiden y a los padres, a jalarles las riendas aunque se enojen.

«Ojalá que lo que le pasó a mi hija le llegue a los jóvenes, le llegue a la gente, no es malo divertirse, no es malo, todos nos divertimos, todos podemos tomar, todos podemos ir a una fiesta, salir de antro un fin de semana, todos lo podemos hacer, no hay nada malo en eso, no digo que dejen de tomar, de repente las decisiones que tomamos cuando andamos en ese estado son las incorrectas».

Luis Ángel «El Flaco» contó qué le sucedió a su hija María Fernanda. «Mi hija tomó la decisión de meterse al mar, había banderas de que estaba peligroso, banderas rojas, pero era de noche, no las vio, se metió y no pudo salir». El también compositor agradeció con el alma a unas personas que estaban en la playa y trataron de salvar la vida de su hija, arriesgando sus propias vidas, «no se pudo, no fue posible, le tocaba».

El ex vocalista de Banda Los Recoditos comentó lo difícil que es el duelo por el cual está pasando, «a veces estoy tranquilo, a veces estoy muy triste, a veces empiezo a llorar, es algo que me duele en el alma y me está pegando muy duro, nunca voy a renegar de Dios, él sabe, él manda, él decide y nosotros tenemos que aceptar su voluntad».

ADVERTISEMENT

Luis Ángel «El Flaco», con el corazón roto, lamentó que María Fernanda haya fallecido ante tantas aspiraciones que tenía. «Mi hija tenía 21 años, estudiando, buenas calificaciones, una niña hermosa, con toda una vida por delante, con muchas aspiraciones, con ganas de comerse al mundo, con ganas de graduarse, tomen consciencia jóvenes, yo seguiré en este proceso, el show debe de continuar, muy pronto arriba de los escenarios, no sé como lo voy a hacer, tal vez al seguir trabajando me sirva de terapia».

Con Información de Comunicado